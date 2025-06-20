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Dünya
AA 20.06.2025 12:54

İran Sağlık Bakanlığı: İsrail gece yarısı Tahran'da bir hastaneyi vurdu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, İsrail’in gece yarısı Tahran'daki bir hastaneye roket saldırısı düzenlendiğini belirtti.

İran Sağlık Bakanlığı: İsrail gece yarısı Tahran'da bir hastaneyi vurdu

Entekhab haber sitesine göre, Kermanpur konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İranlı yetkili, İsrail'in gece saatlerinde Tahran'da bir hastaneyi hedef aldığını duyurdu.

Vurulan hastaneye ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Öte yandan devlet televizyonuna konuşan İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, 5 hastanenin İsrail saldırılarından zarar gördüğünü kaydetti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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