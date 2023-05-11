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Dünya
AA 11.05.2023 04:29

İsrail'den Gazze'ye SİHA saldırısı: 3 ölü

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlediği saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'den Gazze'ye SİHA saldırısı: 3 ölü
[Fotograf: AA]

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'e ait SİHA, Gazze'nin Han Yunus bölgesine bağlı Hamed kentindeki bir apartman dairesine roketli saldırı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybederken, bazıları ağır olmak üzere birçok kişi de yaralandı. Saldırının hedefindeki daire tamamen yok olurken, çevredeki mülklerde de ciddi hasar oluştu.

İsrail'den Gazze'ye SİHA saldırısı: 3 ölü

Yine İsrail savaş uçakları Gazze'nin Han Yunus'ta boş bir ev ve arsaya hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu yaralanan olmadı.

Öte yandan İsrail ordu sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, hava kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ndeki İslami Cihad Hareketi'ne bağlı hedefleri vurduğu savunuldu.

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