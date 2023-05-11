Çok Bulutlu 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.05.2023 01:40

Avrupa ülkelerinde kullanılan oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Almanya'nın çeşitli temsilcikleri ile çevre ülkelerde kullanılan oy pusulaları Köln/Bonn Havalimanından uçakla Türkiye’ye gönderildi.

Avrupa ülkelerinde kullanılan oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi
[Fotograf: AA]

Amsterdam, Anvers, Brüksel, Deventer, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Kassel, Köln, Lüksemburg, Mainz, Münster ve Rotterdam seçim bölgelerinde kullanılan oyların bulunduğu çuvallar, kara yoluyla Köln'e getirildi.

Avrupa ülkelerinde kullanılan oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi

Çuvallar konsolosluk görevlileri ve siyasi parti temsilcilerinin gözetiminde kargo konteynerlere konularak Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağına yüklendi.

Canlı Seçim Sonuçlarını Görmek İçin Tıklayın[Canlı Seçim Sonuçlarını Görmek İçin Tıklayın]

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, "Misyonlarımızdan, başkonsolosluklarımızdan ve Lüksemburg Büyükelçiliğimizden seçim torbaları geldi ve komisyon üyelerinin şahitliğinde uçağa yüklendi. Bunlar tutanak altına alındı ve imzalar atılarak gönderildi." dedi.

Oy pusulalarının yüklendiği uçak gece geç saatlerde Türkiye'ye doğru yola çıktı.

ETİKETLER
Almanya Seçim 2023
Sıradaki Haber
Gazze Şeridi'nden İsrail'e 469 roket saldırısı gerçekleştirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:56
Sekiz yaşındaki çocuk, vahşi doğada iki gün kar yiyerek hayatta kaldı
06:48
Google, yapay zeka güncellemeleriyle ilgili son gelişmeleri paylaştı
06:45
İtalya'daki mafya operasyonunda 61 kişi gözaltına alındı
06:40
Sudan'da ordu ve HDK arasındaki çatışmalar 26 gündür sürüyor
06:38
İtalya,"Kuşak Yol Girişimi"ne yönelik anlaşmayı yenileme konusunda kararını vermedi
06:37
Yunanistan'da ana muhalefet, ülkenin savunma sanayisi için Türkiye'yi örnek gösterdi
6 adımda oy kullanma rehberi
6 adımda oy kullanma rehberi
FOTO FOKUS
Togg Hüseyin Amca'dan tam not aldı
Togg Hüseyin Amca'dan tam not aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ