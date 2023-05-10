Çok Bulutlu 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.05.2023 22:45

İsrail Başbakanı Netanyahu: Askeri harekat sona ermedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, başlattıkları "askeri harekatın sona ermediğini" ve Gazze'ye şiddetli biçimde saldırmaya devam ettiklerini açıkladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu: Askeri harekat sona ermedi
[Fotograf: AFP]

Başbakan Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları ve Filistinli direniş gruplarının roket atışlarıyla karşılık vermesi üzerine ulusa sesleniş konuşması yaptı.

"Bir askeri harekatın ortasında" olduklarını dile getiren Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'ye "şiddetli biçimde saldırmaya" devam ettiğini ifade etti.

Netanyahu, "yeni teknolojik gelişmeler, operasyon becerileri ve aldıkları inisiyatifle yeni denge oluşturduklarını" belirterek, "teröristlere saldıracakları zaman ve yeri kendileri seçeceklerini, seçme önceliğinin kendilerinde olduğunu" savundu.

Gazze'deki İslami Cihad hedeflerini yoğun biçimde hedef aldıklarını aktaran İsrail Başbakanı, askeri harekatın sona ermediğini, halkı bilgilendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Netanyahu, İsrail ve Filistinli gruplar arasında devam ettiği aktarılan ateşkes görüşmelerine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Ateşkes görüşmelerinde pürüz çıktığı bilgisi

Bu arada İsrail ve Filistinli gruplar arasında, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın durdurulması için yürütülen ateşkes görüşmelerinin tıkandığı belirtildi.

İsrail ve Filistinli gruplar arasındaki görüşmelere yakın Filistinli kaynak, Filistinli grupların İsrail'den "suikast siyasetini" durdurmasını istediğini, Tel Aviv'in bunu reddettiğini aktardı.

Kaynak, Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla ateşkes görüşmelerinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dünden bu yana yaptığı saldırılarda 21 kişi ölmüş, 64 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in dün, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

ETİKETLER
İsrail Gazze Netanyahu
Sıradaki Haber
Fransa ve İsviçre'deki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:19
Bakan Akar: Seçimlerde 85 milyon gereğini yapacak, istikrarımızı sürdüreceğiz
23:16
Sinan Oğan: HDP'nin bir anahtar ve denge partisi olacağının konuşulması yola çıkış sebeplerimizden
23:07
Fuat Oktay: 'Türkiye Yüzyılı', gençlerin yüzyılı olacak
22:44
Fransa ve İsviçre'deki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi
22:37
Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 52 azaldı
22:32
ABD İç Güvenlik Bakanı: 42. Madde'nin iptali açık sınır anlamına gelmiyor
Mısır'da "Kumdan Heykel Festivali"
Mısır'da "Kumdan Heykel Festivali"
FOTO FOKUS
Togg Hüseyin Amca'dan tam not aldı
Togg Hüseyin Amca'dan tam not aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ