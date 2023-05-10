ABD İç Güvenlik Bakanı: 42. Madde'nin iptali açık sınır anlamına gelmiyor

Mayorkas, uygulamanın sona ermesinden bir gün önce düzenlediği basın toplantısında, "Açık konuşayım. 42 numaralı halk sağlığı kararının kaldırılması sınırımızın açık olduğu anlamına gelmiyor. Aslında tam tersidir. 8. Madde kapsamında göçmenlik uygulama yetkililerimizi kullanmamız, sınırı yasa dışı yollardan geçen insanlar için daha ağır sonuçlar anlamına gelir" ifadesini kullandı.

"Biz göçmen bir milletiz, aynı zamanda bir hukuk devletiyiz. Bugünkü göçmenlik yasalarımızın modası geçmiştir. Uyguladığımız çözümler, mevcut yasal yetkimiz dahilinde mevcut olanların en iyisidir" diyen Mayorkas, mevcut yasaların onlarca yıldır süregelen sorunlara kısa vadeli çözümler üretebildiğine işaret etti.

Mayorkas, yeni dönem uygulamasıyla ilgili "Bu adımı, Kongrenin 20 yılı aşkın süredir düzeltmediği bozuk bir göçmenlik sisteminin kısıtlamaları içinde ve Kongreden talep ettiğimiz ama sahip olamadığımız personel, tesisler, ulaşım ve diğer kaynaklar olmadan atıyoruz" diye konuştu.

İç Güvenlik Bakanı, 2 yıldır hazırlık yapmalarına rağmen 42. Madde uygulamasının sona ereceği 11 Mayıs'ı takip eden gün ABD sınırında çok sayıda düzensiz göçmen görmeyi beklediklerini, bu durumun personel üzerinde "inanılmaz bir baskı" oluşturduğunu kaydetti.

Mayorkas, Orta ve Güney Amerika ülkelerinde, ABD göçmenlik yasaları hakkında doğru bilgilerin yayılmasını sağlayacak ve "kaçakçıların yalanlarını ortaya çıkaracak" yeni bir dijital reklam kampanyası başlattıklarını duyurdu.

42. Madde tartışmaları

ABD'de eski Başkan Donald Trump yönetimince 2020'de COVID-19 salgını nedeniyle "kamu sağlığı" sebep gösterilerek uygulamaya konulan halk sağlığı yasasının bir bölümünü oluşturan "42. Madde" düzenlemesi, insani koruma talep eden düzensiz göçmenlerin reddedilerek Meksika'ya sınır dışı edilmelerini kolaylaştırmak için kullanılmıştı.

ABD'de mevcut Joe Biden yönetimi de "insani bir sığınma sistemi" tasarlama vaadiyle uygulamanın devamına karar vermişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 42. Madde'nin 11 Mayıs'ta sona erecek olması nedeniyle iç göç makamlarını desteklemek için 2 Mayıs'ta ülkenin güney sınırına 1500 asker konuşlandıracağını duyurmuştu.

Cumhuriyetçiler, Biden yönetimini yasa dışı göç, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi konularda yeterli önlemleri almamakla, bazı Demokratlar ise Biden'ın yeni politikalarının Trump dönemini aratmayarak "göçmen karşıtı" olmakla suçluyor.

ABD medyasında, Meksika sınırına yakın bölgelerde yaklaşık 150 bin düzensiz göçmenin ülkeye girmek için, sınır dışı edilmeyi kolaylaştıran "42. Madde" uygulamasının kaldırılmasını beklediği iddiaları yer almıştı.