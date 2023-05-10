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Dünya
AA 10.05.2023 22:07

Avusturya, TikTok'un kamuya ait cep telefonlarında kullanılmasını yasakladı

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Çinli sosyal medya platformu TikTok’un "güvenlik endişeleri" gerekçesiyle federal düzeyde kamu çalışanlarının kurumsal cep telefonlarında kullanımının yasaklandığını duyurdu.

Avusturya, TikTok'un kamuya ait cep telefonlarında kullanılmasını yasakladı
[Fotograf: AA]

Karner, basına yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan uzman heyetin TikTok uygulamasına ilişkin şubattan bu yana yaptığı incelemeler doğrultusunda alınan kararı kamuoyuyla paylaştı.

Kamu görevlilerinin TikTok’u kişisel cihazlarında kullanabileceklerini kaydeden Karner, ancak federal düzeyde resmi cep telefonlarında bu uygulamanın kullanılmasının yasaklandığını, söz konusu uygulamanın Çin devletine ait olduğu, bununda bilgi ve veri güvenliğine ilişkin çeşitli kaygılara yol açtığını ifade etti.

Federal hükümetin yanı sıra Yukarı Avusturya Eyaleti de benzer gerekçelerle TikTok’un kendi çalışanlarının kurumsal cep telefonlarında kullanımını yasakladı.

ABD ve Avrupa’da birçok ülke, Çinli sosyal medya platformu TikTok’u kamu çalışanlarına ait resmi cihazlarda kullanımını yasaklamıştı.

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