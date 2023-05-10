Çok Bulutlu 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.05.2023 21:35

Avusturya’da hayat pahalılığını düşürmek için enerji firmalarına baskı artırılacak

Avusturya’da enerji ve gıda sektöründeki fiyat artışlarının yol açtığı hayat pahalılığını dizginleyebilmek için merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşilleri Partisi'nden oluşan koalisyon hükümeti, enerji firmalarına yönelik baskıyı artıracak.

Avusturya’da hayat pahalılığını düşürmek için enerji firmalarına baskı artırılacak
Rusya-Ukrayna Savaşı ile yükselişe geçen enflasyonun durdurulamaması, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışa karşı iktidarın etkili olamadığına yönelik eleştirilerin artması sonrasında hükümet, bugün toplanan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda yeni önlemler alınacağını duyurdu.
 
Bakanlar Kurulu sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Başbakan Karl Nehammer, enflasyonun artması ve hayat pahalılığının temelinde yüksek enerji fiyatlarının olduğunu, enerji sektöründe fiyatların düşmesi gerektiğini vurguladı.
 
Nehammer, büyük enerji firmalarının fiyatlarda ciddi düzenleme yapmaması durumunda fazla kazançlarının belirgin şekilde vergilendirileceğinin altını çizdi.
 
"Enerji firmaları, bunu yapmazlarsa devlet, onları kasaya (vergi talep edecek) davet edecek" diyen Nehammer, söz konusu büyük şirketlerin milyar avroluk kazanç elde ettiğini kaydetti.
 
Nehammer, gıda sektöründeki zincir marketlerin fiyat politikalarının daha şeffaf olması gerektiğini, hükümetin bu alanda düzenli olarak bilgilendirmede bulunacağını ancak buradaki firmalara doğrudan müdahalenin uygun olmadığını dile getirdi.
 
Başbakan Yardımcısı Werner Kogler de hayat pahalılığı karşısında büyük enerji firmalarının da katkı sunması gerektiğine işaret ederek, gelir seviyesi düşük kesimin rahatlatılması için bu adımın gerekli olduğunu kaydetti.
 
Muhalefetten eleştiri
 
Hayat pahalılığına ilişkin muhalefetin ısrarla katma değer vergisinin kaldırılması ya da düşürülmesine ilişkin talebinin hükümet tarafından göz ardı edilmesi, tepkilere yol açtı.
 
Ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), açıklanan önlemlerin getirisi olmayan ve etkisiz unsurlar olduğu eleştirisinde bulundu.
ETİKETLER
Avusturya
Sıradaki Haber
İspanya hükümeti, aşırı sıcaklarda açık havada çalışmayı yasaklayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:19
Bakan Akar: Seçimlerde 85 milyon gereğini yapacak, istikrarımızı sürdüreceğiz
23:16
Sinan Oğan: HDP'nin bir anahtar ve denge partisi olacağının konuşulması yola çıkış sebeplerimizden
23:07
Fuat Oktay: 'Türkiye Yüzyılı', gençlerin yüzyılı olacak
22:46
İsrail Başbakanı Netanyahu: Askeri harekat sona ermedi
22:44
Fransa ve İsviçre'deki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi
22:37
Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 52 azaldı
Mısır'da "Kumdan Heykel Festivali"
Mısır'da "Kumdan Heykel Festivali"
FOTO FOKUS
Togg Hüseyin Amca'dan tam not aldı
Togg Hüseyin Amca'dan tam not aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ