Hafif Sağanak Yağışlı 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.05.2023 21:31

İspanya hükümeti, aşırı sıcaklarda açık havada çalışmayı yasaklayacak

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, aşırı sıcak havalarda açık alanlarda çalışmanın yasaklanmasına ilişkin bir karar alacağını duyurdu.

İspanya hükümeti, aşırı sıcaklarda açık havada çalışmayı yasaklayacak
[Fotograf: AP]

Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, ulusal basına yaptığı açıklamada, "Şirketlerin uyması gereken belirli önlemleri iş mevzuatına tam dahil etmek için bazı yasal değişiklikler yapacağız. Bunlardan biri de hava şartlarına göre işleri uyarlamak olacak" ifadesini kullandı.

Diaz, aşırı sıcaklar nedeniyle 2. ve 1. dereceden uyarıların (turuncu ve kırmızı alarm) yapıldığı dönemlerde çalışanların sağlıklarının riske atılmaması için açık alanlarda çalışmanın yasaklanacağı uygulamalar getireceklerini bildirdi.

Sol koalisyon hükümetinin, ülkedeki kuraklık sorununa çözüm için yarın yapacağı olağanüstü Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda bu konunun da ele alınacağını aktaran Diaz, "insanların yaşamlarına direkt etki eden iklim değişikliği ile mücadele çalışma standartlarını da değiştirmeleri gerektiğini" savundu.

Kuraklığa karşı yeni önlemler açıklamak için yarın olağanüstü toplanacak Bakanlar Kurulu'nun, tarım işçilerine ve hayvan yetiştiricilerine destek paketleri ile doğru su kullanımıyla ilgili kararlar alacağı kaydedildi.

Kuraklık sorununun uzun sürebileceği uyarıları yapılıyor

İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), hafta başında yayımladığı raporda, ülkenin 1961'den bu yana en sıcak ve kurak nisan ayını geçirdiğini duyurmuştu.

Endülüs, Murcia ve Katalonya gibi birçok bölgeyi olumsuz etkileyen ve 2022 yılı ortasından bu yana süren kuraklık sorununun uzun sürebileceği uyarıları yapılıyor.

Ülkede mevcut durumda baraj ve göletlerdeki su rezervi, son 10 yılın ortalamasının 20 puan altında yüzde 48 seviyesinde bulunuyor.

ETİKETLER
İspanya Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
İngiliz Daily Mirror gazetesi Prens Harry'den özür diledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:30
İngiliz Daily Mirror gazetesi Prens Harry'den özür diledi
20:56
MİT'ten Suriye'de operasyon: 4 terörist yakalandı
21:13
Ukrayna: Bahmut cephesinin bazı yerlerinde Ruslar 2 kilometre kadar geri çekildi
20:52
Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları tahıl girişimine yönelik toplantı yaptı
20:35
Fransa'da Danıştay, hükümetten sera gazı salımını düşürmek için ek önlem almasını istedi
20:30
Tonga'da 7,6 büyüklüğünde deprem
Devrek'te belediyenin arama kurtarma ekibine "domuzdamı" yöntemi öğretildi
Devrek'te belediyenin arama kurtarma ekibine "domuzdamı" yöntemi öğretildi
FOTO FOKUS
Togg Hüseyin Amca'dan tam not aldı
Togg Hüseyin Amca'dan tam not aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ