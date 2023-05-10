İspanya hükümeti, aşırı sıcaklarda açık havada çalışmayı yasaklayacak

Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, ulusal basına yaptığı açıklamada, "Şirketlerin uyması gereken belirli önlemleri iş mevzuatına tam dahil etmek için bazı yasal değişiklikler yapacağız. Bunlardan biri de hava şartlarına göre işleri uyarlamak olacak" ifadesini kullandı.

Diaz, aşırı sıcaklar nedeniyle 2. ve 1. dereceden uyarıların (turuncu ve kırmızı alarm) yapıldığı dönemlerde çalışanların sağlıklarının riske atılmaması için açık alanlarda çalışmanın yasaklanacağı uygulamalar getireceklerini bildirdi.

Sol koalisyon hükümetinin, ülkedeki kuraklık sorununa çözüm için yarın yapacağı olağanüstü Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda bu konunun da ele alınacağını aktaran Diaz, "insanların yaşamlarına direkt etki eden iklim değişikliği ile mücadele çalışma standartlarını da değiştirmeleri gerektiğini" savundu.

Kuraklığa karşı yeni önlemler açıklamak için yarın olağanüstü toplanacak Bakanlar Kurulu'nun, tarım işçilerine ve hayvan yetiştiricilerine destek paketleri ile doğru su kullanımıyla ilgili kararlar alacağı kaydedildi.

Kuraklık sorununun uzun sürebileceği uyarıları yapılıyor

İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), hafta başında yayımladığı raporda, ülkenin 1961'den bu yana en sıcak ve kurak nisan ayını geçirdiğini duyurmuştu.

Endülüs, Murcia ve Katalonya gibi birçok bölgeyi olumsuz etkileyen ve 2022 yılı ortasından bu yana süren kuraklık sorununun uzun sürebileceği uyarıları yapılıyor.

Ülkede mevcut durumda baraj ve göletlerdeki su rezervi, son 10 yılın ortalamasının 20 puan altında yüzde 48 seviyesinde bulunuyor.