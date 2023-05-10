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Dünya
AA 10.05.2023 20:31

Fransa'da Danıştay, hükümetten sera gazı salımını düşürmek için ek önlem almasını istedi

Fransa'da Danıştay, hükümetten, ülkenin sera gazı salımını düşürmek için ek önlem almasını istedi.

Fransa'da Danıştay, hükümetten sera gazı salımını düşürmek için ek önlem almasını istedi

Danıştay, Grande Synthe kentinin, Fransa'nın "iklim ataletini" şikayet için yaptığı başvuruya ilişkin yeni kararını açıkladı.

Kararda, Paris yönetiminin, sera gazı emisyonlarının düşürülmesine ilişkin ek adımlar atsa da taahhütlerine uyacağı konusunda tatmin edici garanti vermediği değerlendirmesine yer verildi.

Danıştay, Fransız hükümetinden, sera gazı salımını düşürmek için 30 Haziran 2024'e kadar ek önlem almasını istedi.

Süreç

Grande-Synthe Belediyesi, Fransa'nın "iklim ataletini" şikayet için Ocak 2019'da, Danıştay'a başvurmuştu.

Danıştay, Temmuz 2021'de yayımladığı kararında, hükümetten, sera gazı salımını düşürecek tüm yararlı önlemleri, 31 Mart 2022'ye kadar almasını istemişti.

Fransa, 2030 yılında sera gazı salımını, 1990'a göre yüzde 40 azaltmayı taahhüt etmişti.

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