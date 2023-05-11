Çok Bulutlu 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.05.2023 00:24

Gazze Şeridi'nden İsrail'e 469 roket saldırısı gerçekleştirildi

Gazze Şeridi'nden İsrail'e 469 roket saldırısı düzenlendiği açıklandı. İsrail Güney Bölgesi İtfaiye ve Kurtarma birimi, Gazze'den atılan roketlerden birinin Aşkelon'da bir evin bahçesine isabet ettiğini, itfaiye ekiplerinin çıkan yangına müdahale ettiğini ve yaralanan olmadığını bildirdi. Olayda bir araç da kullanılamaz hale geldi.

Gazze Şeridi'nden İsrail'e 469 roket saldırısı gerçekleştirildi
[Fotograf: AA]

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Gazze'den atılan 469 roketten 333'ünün İsrail'e ulaştığı, 107'sinin ise Gazze Şeridi sınırlarında düştüğü belirtildi. Geriye kalan 29 rokete ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Hava savunma sisteminin 153 roketi engellediği, bazı roketlerin yerleşim birimlerine isabet ederek maddi hasara yol açtığı aktarıldı.

Gazze'den atılan roketlerden birinin Sderot kentinde bir eve isabet ettiği, olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

İsrail Güney Bölgesi İtfaiye ve Kurtarma birimi, Gazze'den atılan roketlerden birinin Aşkelon'da bir evin bahçesine isabet ettiğini, itfaiye ekiplerinin çıkan yangına müdahale ettiğini ve yaralanan olmadığını bildirdi.

Öte yandan, İsrail ordusunun İslami Cihad Hareketi'ne ait 133 hedefe saldırı düzenlediği ifade edildi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün başlattığı saldırıları bugün de sürdürdü.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde tarım arazilerini hedef aldığı, maddi hasara yol açan saldırılarda 2 evin yıkıldığı ve yaralanan olmadığı açıklanmıştı.

İslami Cihad Hareketi de İsrail'in bölgede evlere saldırmayı sürdürmesi durumunda Tel Aviv ve İsrail'in iç kesimlerine misliyle karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 kişi ölmüş, 64 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne dün düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

ETİKETLER
Gazze İsrail
Sıradaki Haber
İsrail Başbakanı Netanyahu: Askeri harekat sona ermedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:43
Brezilya Telegram'ı geçici olarak yasakladı
00:56
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
00:35
'Hedef KIZILELMA' izleyiciyle buluştu
00:42
Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi
00:04
Binali Yıldırım: 14 Mayıs, terör örgütlerini hortlatmaya çalışanlara gününü gösterme günüdür
23:41
İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı
7 ile 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
7 ile 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Togg Hüseyin Amca'dan tam not aldı
Togg Hüseyin Amca'dan tam not aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ