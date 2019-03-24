İsrail savaş uçakları, Refah kentinin doğusunda işgal karşıtı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin yapıldığı bölgeye 2 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırı nedeniyle ölü, yaralı bilgisi paylaşmadı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise, Refah'ın doğusunda Hamas'a ait 2 gözetleme noktasının hedef alındığı ifade edildi.

Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusuna dün İsrail uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında 3 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail ordusu son dönemde, Gazze tarafından yollandığı ve İsrail'e yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık bölgeye saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA