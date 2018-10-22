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İsrail'den Gazze ablukasını kırma girişimine müdahale

İsrailli güvenlik güçleri, Gazze’deki deniz ablukasını kırmak için yapılan gösterilere göz yaşartıcı bombalarla müdahale etti.

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İsrailden Gazze ablukasını kırma girişimine müdahale

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 13’üncü defa İsrail ablukasını kırmayı deniyor.

Gazze sahilinde toplanan binlerce kişi, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı deniz ambargosunu kaldırması için protesto gösterisi düzenlerken, küçük balıkçı tekneleri denize açılıyor.

İsrail güçleri, barışçıl göstericilere gaz bombaları ile müdahale ediyor.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında mücadele veriyor.

Kaynak: Gazaalan

Etiketler: israil, gazze, deniz ablukasını kırma
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