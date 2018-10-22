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İsrail'den Gazze ablukasını kırma girişimine müdahale

İsrailli güvenlik güçleri, Gazze’deki deniz ablukasını kırmak için yapılan gösterilere göz yaşartıcı bombalarla müdahale etti.

22 Ekim 2018 Pazartesi 17:18





