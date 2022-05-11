İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İsrail güvenlik teşkilatının, yaşanan son saldırıların ardından "faillerin yakınlarına bazı yaptırımlar uygulanmasına ve çalışma izinlerinin iptal edilmesine" karar verdiğini duyurdu.

Buna göre, İsrail Beni Brak, Tel Aviv ve Elad kentlerindeki saldırıların faillerinin birinci ve ikinci dereceden yakınlarının da bulunduğu 1100 Filistinlinin İsrail'e girişini yasakladı.

İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki operasyonlarının koordinatörü Gassan Alyan'la ortaklaşa alınan karar gereği, söz konusu kişilerin Mescid-i Aksa'da namaz kılma, aile ziyareti veya sağlık gibi sebeplerle Kudüs'e giriş izinleri de iptal edildi.

Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin, İsrail ve Kudüs'e giriş izinlerini iptal etmesi ilk kez yaşanan bir durum değil.

İsrail güvenlik birimleri bu gibi durumları gerekçe göstererek, suçlamalarda bulunduğu Filistinlilerin ailelerinin evlerini yıkma, giriş izinlerini iptal etme gibi toplu cezalandırma yöntemleri uyguluyor.