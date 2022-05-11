Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 08:03Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Bill Gates koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Gates, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hastalığı hafif geçirdiğini ve uzmanların tavsiyesi doğrultusunda kendisini izolasyona aldığını duyurdu.
ABD'li milyarder, paylaşımında, "Aşı olduğum için şanslıyım." ifadesini kullandı.
Bill Gates ayrıca, Gates Vakfı'nın 2 yıldır ilk kez bugün bir araya geleceğini belirtti.
Vakıf, düşük gelirli ülkelerin koronavirüs ilacına erişimi için 120 milyon dolar harcanacağını duyurmuştu.
Etiketler: Bill Gates Koronavirüs
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