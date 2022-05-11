Gates, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hastalığı hafif geçirdiğini ve uzmanların tavsiyesi doğrultusunda kendisini izolasyona aldığını duyurdu.

ABD'li milyarder, paylaşımında, "Aşı olduğum için şanslıyım." ifadesini kullandı.

Bill Gates ayrıca, Gates Vakfı'nın 2 yıldır ilk kez bugün bir araya geleceğini belirtti.

Vakıf, düşük gelirli ülkelerin koronavirüs ilacına erişimi için 120 milyon dolar harcanacağını duyurmuştu.