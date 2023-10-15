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Dünya
AA 15.10.2023 12:27

İsrail’deki ABD vatandaşları deniz yoluyla tahliye edilecek

ABD, isteyen vatandaşların ve onların birinci derece yakınlarının yarın İsrail’den deniz yoluyla Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne tahliye edileceğini duyurdu.

İsrail’deki ABD vatandaşları deniz yoluyla tahliye edilecek
[Fotograf: AA]

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan duyuruda, İsrail’deki ABD vatandaşları ve onların birinci derece akrabalarının deniz yoluyla tahliyesine yarın başlanacağı belirtildi.

Tahliyenin İsrail’in kuzeyindeki Hayfa Limanı’ndan deniz yoluyla Güney Kıbrıs Rum tarafına gerçekleştirileceği ifade edilen duyuruda, ABD vatandaşları ve yakın akrabalarından yerel saatle sabah en geç 09.00'da Hayfa Limanı'nda olmaları istendi.

Duyuruda, "Tahliye, İsrail içinde seyahatin riski size ait olmak üzere gerçekleştirilir ve güvenlik durumuna bağlı olarak planlar değişebilir." ifadelerine yer verildi.

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