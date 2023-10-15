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Dünya
AA 15.10.2023 12:04

İsrail'in saldırılarında 47'den fazla aile nüfustan silindi

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda tüm üyelerini öldürerek 47'den fazla aileyi katletti.

İsrail'in saldırılarında 47'den fazla aile nüfustan silindi

Filistin resmi ajansı WAFA’da konuya dair bir haber yayımlandı.

Habere göre, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarında 47'den fazla ailenin tüm üyeleri öldürüldü.

İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef aldığına dikkat çekilen haberde, 500’den fazla kişinin öldürülmesiyle 47’den fazla ailenin nüfus kayıtlarından silindiği aktarıldı.

Filistin'de İsrail şiddeti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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