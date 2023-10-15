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Dünya
AA 15.10.2023 11:39

İsrail, Kassam Tugaylarından üst düzey bir komutanı öldürdüğünü iddia etti

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından üst düzey bir komutanı öldürdüğünü ileri sürdü.

İsrail, Kassam Tugaylarından üst düzey bir komutanı öldürdüğünü iddia etti
[Fotograf: AFP]

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet’in (Şabak) istihbaratıyla Gazze’ye düzenlenen hava saldırılarında, Han Yunus'un güneyindeki elit birliğin komutanı olan Bilal Kudra'nın öldürüldüğü öne sürüldü.

Açıklamada, Kudra'nın Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı başlattığı "Aksa Tufanı" kapsamında Nirim ve Nir-Oz Yahudi yerleşim birimlerine düzenlenen saldırının sorumlusu olduğu aktarıldı.

Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nden bazı aktivistlerin de öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, İsrail ordusunun, Hamas'ın yeteneklerini zayıflatmak amacıyla dün gece Ez-Zeytun Mahallesi, Han Yunus ve Cibaliya'nın batısındaki 100'den fazla askeri hedefe hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Hava saldırılarında "komuta karargahı, askeri kompleksler, çok sayıda roket fırlatma rampası, tanksavar füze fırlatma alanları ve izleme alanlarının" vurulduğu aktarılan açıklamada, İslami Cihad'ın komuta karargahı ve Hamas'a bağlı bazı kamu binalarının da hedef alındığı ifade edildi.

Hamas ile İslami Cihad Hareketi henüz olaya ilişkin açıklama yapmadı.

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