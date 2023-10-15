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Dünya
AA 15.10.2023 11:26

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yapacağı "kara harekatının" hava koşulları nedeniyle ertelendiği iddiası

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik planladığı "kara harekatının", olumsuz hava koşulları nedeniyle birkaç günlüğüne ertelendiği ileri sürüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yapacağı "kara harekatının" hava koşulları nedeniyle ertelendiği iddiası
[Fotograf: AFP]

İsrailli üst düzey 3 yetkili, New York Times'a  açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yapmayı planladığı "kara harekatının" bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiği ifade edildi.

Hava şartlarının, kara birliklerine destek vermesi planlanan uçak pilotları ve insansız hava araçlarına (İHA) zorluk çıkaracağı belirtilen açıklamada, harekatın, birkaç gün ileriye alındığı iddia edildi.

Açıklamada, kara birliklerinin yanı sıra harekata tanklar, istihkamcılar ve komandoların da katılacağı kaydedilerek, karadaki askerlere, savaş uçakları, helikopterler, İHA'lar ile kara ve denizden atılacak toplarla koruma sağlanacağı öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik, "kara harekatı" sinyali vererek, "Bir sonraki aşama geliyor." ifadesini kullanmıştı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yönelik hava, deniz ve karadan "koordineli" saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurmuştu.

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