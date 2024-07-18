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Dünya
AA 18.07.2024 06:19

İsrail'de Ultra Ortodoks Şas Partisi, Netanyahu'yu "Hamas'la anlaşma yapmaya" çağırdı

İsrail hükümetinde koalisyon ortağı Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Hamas ile esir takası yapma çağrısında bulundu.

İsrail'de Ultra Ortodoks Şas Partisi, Netanyahu'yu "Hamas'la anlaşma yapmaya" çağırdı

"Israel Today" gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisindeki 120 sandalyeden 11'ine sahip Haredi parti Netanyahu'ya mektup gönderdi.

Hamas ile esir değişimi anlaşması imzalamanın zamanının geldiği belirtilen mektupta, Başbakan Netanyahu koalisyon içindeki anlaşmaya karşı çıkanlardan korkmamaya çağrıldı.

"İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırılarıyla ülkenin güvenliğini sağladığı" savunulan açıklamada, söz konusu saldırıların, Gazze'deki İsrailli esirleri geri getirecek bir anlaşmaya varmak için zamanı uygun hale getirdiği iddia edildi.

Netanyahu'nun ABD'ye yapacağı ziyaretin esir takası anlaşmasının sağlanmasına katkıda bulunacağına işaret edilen mektupta, Netanyahu'ya anlaşma konusunda "güçlü ve cesur" olma çağrısı da yapıldı.

İsrail gazetesi Yediot Ahronot'a göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant bugün yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Hamas'la esir değişimi anlaşmasına varma çabalarını engellemekle suçlamıştı.

Gallant, Hamas'la anlaşmanın koşullarının olgunlaştığını ancak Netanyahu'nun, koalisyon üyeleri Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'i kaybetmemek için anlaşmanın önündeki engelleri artırdığını belirtti.

Netanyahu'nun, 2022'de mevcut hükümetinin kurulmasından bu yana ilk kez 21 Temmuz'da Washington'a ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

İsrailli Haaretz gazetesine göre Netanyahu 22 Temmuz'da Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile buluşacak ve iki gün sonra ABD Kongresi önünde konuşma yapacak.

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