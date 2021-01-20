Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili de olan Kish, ülkedeki Covid-19 salgını ile mücadele ve 23 Mart'ta yapılacak seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Covid-19 vakalarındaki artışa dikkati çeken Kish, "Eğer seçim yarın yapılacak olsaydı Sağlık Bakanlığı, Merkez Seçim Komisyonuna karantina sona erip, vaka sayıları düşene kadar seçimlerin bir ay ertelenmesini tavsiye ederdi. Seçim için doğru zaman olmadığını söylerdik." dedi.

Muhalefet tepkili

Muhalefet partilerinin tepkisini çeken açıklamasında Kish, "Bu kadar yüksek enfekte oranıyla ve bu kadar yüksek rakamlarla seçimin arifesine gelirsek, seçimleri nasıl yaparız bilmiyorum" diye konuştu.

Kish, bunun kendi görüşü olduğunu ve lideri Netanyahu'nun yüksek vakalar nedeniyle seçimlerin ertelenmesine dair herhangi bir açıklamasının olmadığını söylese de muhalefet partileri İsrail Başbakanı'na yüklendi.

“Netanyahu İsrail'i diktatörlüğe çevirmek istiyor"

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, "Netanyahu İsrail'i bir diktatörlüğe çevirmek istiyor. Bu erteleme eğilimi depresyona, konsantre olamama ve korkuya bağlıdır " ifadelerini kullandı.

Meretz lideri Nitzan Horowithz de Netanyahu'nun yargılandığı yolsuzluk davasının ikinci duruşmasının karantina nedeniyle ertelenmesine işaret ederek, "Enfeksiyon oranları kampanyasına uymadığı için şimdi de seçimleri ertelemeye çalışıyor. Adaletten kaçmak için her şeyi yapar" değerlendirmesinde bulundu.

Günlük vakalardaki artış dikkat çekiyor

İsrail'de 27 Aralık'tan bu yana uygulanan karantina ve Covid-19 aşısına başlanılmasına rağmen, günlük vakalardaki artış dikkati çekiyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, dün 10 bin 21 kişide Covid-19 tespit edilmesiyle ülkede salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

Son 24 saatte ise 8 bin 511 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 570 bini geçti.

Öte yandan ülkede 2 milyon 256 bin 145 kişiye Covid-19 aşısının ilk dozu, 536 bin 191 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

