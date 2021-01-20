Biology Letters dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, Fas’ta 480 milyon yıl öncesine dayanan bir denizyıldızı fosili keşfedildi.

Araştırmaya Cambridge'ten katılan uzmanlar, Anti-Atlas sıradağlarının Fezouata şistinde bulunan fosilin bilinen en eski denizyıldızı olduğunu söyledi.

Ortaya çıkarılan denizyıldızının hayatın aniden genişlediği ‘Ordovisyen Biyoçeşitlilik Olayı’ olarak adlandırılan döneme dayandığı açıklandı.

Bilimsel olarak 'Cantabrigiaster fezouataensis' adı verilen antik türün, fosil örneğinde tüylü kollarının hala görülebilen karmaşık bir tasarıma sahip olduğu belirtildi.

Kalıntıların, paleontologların yeni türün vücudunu ayrıntılı olarak haritalamasına olanak tanıması ve denizyıldızının nasıl evrimleştiğine ışık tutması bekleniyor.

"Fosildeki detay seviyesi inanılmaz"

Cambridge Üniversitesi'nden evrimsel paleoekolog Aaron Hunter' konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Atalarıyla olan bu kayıp halkayı bulmak inanılmaz heyecan verici. Fosildeki detay seviyesi inanılmaz. Yapısı o kadar karmaşık ki önemini çözmemiz biraz zaman aldı."