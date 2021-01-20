Joe Biden Başkanlık yemini etmeye hazırlanırken, Trump'ın başlattığı ticaret savaşı sonucu Amerika'nın arasının açıldığı Avrupa Birliği'nden açıklamalar geldi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen "Avrupa'nın Beyaz Saray'da 4 uzun yıldan sonra artık bir dostu var" dedi.

Leyen, "Bu yeniden doğuşu Avrupa uzun süredir bekliyordu.Avrupa en eski ve en güvenilir ortağıyla yeni bir başlangıca hazır. Güçlerimizi birleştirip ortak değer ve çıkarlarımıza göre küresel değişimi hızlandırmaya odaklandık" açıklamasını yaptı.

"Fazlasıyla rahatladım"

Von der Leyen, "Trump tarih olsa da 70 milyon destekçisi hala duruyor" sözleriyle uyarıda da bulundu. Kongre baskınından Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ders alması gerektiği mesajını verdi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de "Daha güçlü bir Avrupa ve Amerika, hatta dünya için yeni kuruluş paktı inşa edelim" çağrısında bulundu.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Washington'daki devir teslimine ilişkin "fazlasıyla rahatladım" açıklamasını yaptı.