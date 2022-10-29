İsrail'de seçime doğru
İsrail, son 4 yılda 5'inci kez sandık başına gidecek. Seçime sayılı günler kala yayınlanan anket sonuçlarına göre ittifakların hiçbiri Meclis çoğunluğunu sağlayamıyor. Muhalefet lideri Netanyahu öncülüğündeki sağ blok 60 sandalye kazansa da hükümeti kurmak için gerekli 61 sandalyeyi elde edemiyor.
İsrail'de genel seçimler öncesi siyasi belirsizlik yaşanıyor. Kamuoyu yoklamaları, hiçbir ittifakın 120 sandalyeli Meclis'te çoğunluğu sağlayamadığını gösteriyor.
Maariv gazetesinde yayımlanan anket sonuçları da bu durumu doğrular nitelikte.
Ankete göre mevcut Başbakan Yair Lapid-Savunma Bakanı Benny Gantz bloku 56 sandalye kazanıyor.
Muhalefet lideri Netanyahu öncülüğündeki sağ blok ise 60 sandalyeyle seçimi önde tamamlıyor. Ancak hükümeti kurmak için gerekli 61 sandalyeye ulaşamıyor.
Son 4 yılda 5. seçim
İsrail'de son 4 yılda 5'incisi gerçekleştirilecek genel seçimde hiçbir ittifakın Meclis çoğunluğunu sağlayamaması durumunda koalisyon görüşmeleri gündemde olacak.
İsrail'de son olarak tepki çeken "Yahudi yerleşimci yasası" Bennett hükümetinin sonunu hazırladı.
Haziran ayında 8 partili koalisyon hükümetinin feshedilmesiyle Naftali Bennett, başbakanlık görevini koalisyon ortağı Yair Lapid’e devretti.
Erken seçim tarihi olarak da 1 Kasım gösterildi.