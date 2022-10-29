Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi 01:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zelenskiy'den Türkçe 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkçe kutlama mesajı paylaştı.
Zelenskiy, Türkiye Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümü kutlaması vesilesi ile Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu sözleri kullandı:
"Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum. Ortak çabalarımızın Karadeniz bölgesine barış, güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlayacağına inanıyorum."
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin 99. yıl dönümü vesilesiyle ???????? ve Cumhurbaşkanı @RTErdogan’ı kutluyorum. Dost Türk halkına barış, esenlikler ve refah diliyorum. Ortak çabalarımızın Karadeniz bölgesine barış, güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlayacağına inanıyorum.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 28, 2022
Etiketler: Vladimir Zelenskiy 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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