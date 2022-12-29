İsrail Meclisinde, Likud Partisi lideri Netanyahu'nun 6. kez başbakanlık koltuğuna oturacağı hükümetin güven oylamasının oturumu başladı.

İsrail'de 1 Kasım'daki seçimlerin ardından Likud Partisi 32, aşırı sağcı müttefikleri Dini Siyonizm, Yahudilik Gücü ve Noam'ın listesi 14, Ultra Ortodoks partiler; Şas 11 ve Birleşik Tevrat Yahudilik 7 milletvekiliyle Netanyahu bloku 120 sandalyeli Mecliste 64 sandalye kazanarak çoğunluğu elde etti. Güvenoyu aldıktan sonra görev başlayacak Netanyahu'nun kabinesi, ülke tarihinin "en sağcı hükümeti" olarak değerlendiriliyor.

Netanyahu'nun kabineyi açıklamasından sonra hükümet için güven oylaması yapılacak ve ardından bakanlar mecliste yemin edecek.

Ayrıca Likud milletvekili Amir Ohana'nın da bu oturumda Meclis Başkanlığına seçilmesi bekleniyor.

Meclis önünde yeni hükümeti protesto

Netanyahu'nun aşırı sağ ve Ultra Ortodoks partilerle kurduğu hükümetin güven oylaması için gerçekleştirilen oturum devam ederken Meclis önünde toplanan yüzlerce İsrailli ise kurulacak hükümeti protesto ediyor.

Farklı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce İsrailli, Netanyahu'nun tamamı sağ partilerden oluşan hükümetine tepki gösterdi. İsrail bayrakları taşıyan göstericiler, Netanyahu ve koalisyon ortakları aleyhinde karikatür ve sloganların yer aldığı afiş ve pankartlar taşıdı.

Gençlerin yanı sıra çok sayıda İsralli yaşlının da yeni hükümet karşıtı eyleme katıldığı görüldü.

Göstericilerden 28 yaşındaki Yolan Givit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun "aşırı sağcı ve ırkçı geçmişe sahip koalisyon ortaklarıyla kurduğu hükümeti" protesto etmek için gösteriye katıldığını belirterek, "Hükümetin ağır sonuçları olacak. Özgürlükleri kısıtlayacak ve Filistinlilerle çatışmayı daha da derinleştirecek." dedi.

İsrail bayrağıyla gösteriye katılan 38 yaşındaki Meir Katz, "Netanyahu'nun, hakkındaki yolsuzluk davalarından kurtulmak için aşırı sağcıları İsrail siyaset sahnesinde tepeye taşıdığını" ifade etti. Katz, "Netanyahu, ülke çıkarlarındansa kendi çıkarları için hareket ediyor. İsrail'in bugüne kadarki en sağcı ve ırkçı hükümetine karşı çıkmak için yüzlerce İsrailli toplandık." diye konuştu.

Öte yandan protesto eylemi nedeniyle İsrail polisi de Meclis çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.