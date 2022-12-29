Kültür ve İnovasyon Bakanlığı Aileden Sorumlu Devlet Sekreteri Agnes Hornung, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin çocuk sahibi olunmasını teşvik etmek ve çocuklu ailelere destek amacıyla, çocuk sahibi annelere 30 yaşına kadar gelir vergisi muafiyeti sağlayacağını bildirdi.

1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemeden on binlerce genç annenin faydalanabileceğini belirten Hornung, bu düzenlemenin evlat edinenler için de geçerli olduğunu kaydetti.

Macaristan'da nüfus hem doğumların ölümlerden az olması hem de göç nedeniyle azalıyor. Ülke nüfusu, 2020'de 48 bin, 2021'de ise 62 bin kişi azaldı.