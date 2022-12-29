Alman haber ajansı DPA’nın haberinde, Almanya'nın AB’nin 2021 yılı bütçesine 25,1 milyar euro ile en çok katkıda bulunan ülke olduğu belirtildi.

2020'de Almanya'nın net katkısı, yaklaşık 19,4 milyar euro olmuştu.

Söz konusu rakam ile Almanya’nın AB’nin bütçesine katkısı rekor düzeye ulaşırken, Almanya’yı 12,4 milyar euro ile Fransa izledi.

Avrupa’nın üçüncü büyük ekonomisi İtalya’nın katkısı ise 3,2 milyar euroda kaldı.

Öte yandan, AB’nin bütçe ödeneğinde en büyük net alıcı ise yaklaşık 11,8 milyar euro ile Polonya olurken, bu ülkeyi 4,5 milyar euro ile Yunanistan ve 4,1 milyar euro ile Macaristan izledi.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasının neden olduğu kaybı telafi etmek için Almanya, söz konusu bütçeye katkısını artırma kararı almıştı.