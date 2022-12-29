Ukrayna’daki savaş nedeniyle Yunanistan ve Rusya bir kaç kez karşı karşıya geldi.

Yunan basınında yer alan 'Atina’nın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sitemini vermeye hazırlandığı iddiası' da Moskova’yı rahatsız eden konulardan biri

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, S-300 hava savunma sistemlerinin önce Güney Kıbrıs'a yerleştirilmesin planlandığını ve sonunda Yunanistan'a teslim edildiğini hatırlattı.

Lavrov, Yunanistan'ın, Rusya'nın izni olmadan S-300'leri başka bir ülkeye devretme hakkı olmadığını vurguladı.

"Anlaşmaya göre, iznimiz olmadan Yunanistan'ın bu sistemleri devretme hakkı yok. Bunu Yunanlara hatırlattık" dedi.

Rus Dışişleri Bakanı Yunanistan’ın yanıtının taahhütlerine dikkat ettikleri yönünde olduğunu söyledi.

Rus Bakan, ABD’nin Ukrayna’ya Patriot sistemlerini sevk etme kararına da değindi.

"ABD, Patriot kullanımı için Ukrayna'ya uzman göndermeyi planlamıyor" dedi.

Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere hazır olduklarını, "ancak ABD'nin buna izin vermediğini" savundu.