Japon hükümeti, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programları ile Çin'in Pasifik'teki bölgesel nüfuzunu artırdığı gerekçesiyle önceki hafta savunma politikasında değişikliğe gitti.

Başbakan Kişida Fumio hükümeti, bu ay içinde Ulusal Güvenlik Stratejisi, Ulusal Savunma Esasları ve Uzun Vadeli Savunma Programı olmak üzere 3 milli doktrinini güncelledi.

Güncellenen savunma politikalarına göre Çin, "en büyük stratejik meydan okuma", Kuzey Kore ise "eskisinden daha ciddi ve daha yakın bir tehdit" olarak nitelendirildi.

Yeni savunma politikalarında İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'nın, "en çetin ve karmaşık güvenlik durumuyla" karşı karşıya olduğu vurgulandı ve füze savunma kapasitesinin artırılmasına yer verildi.

Japonya'nın "sadece füze savunması ile Çin ve Kuzey Kore gibi ülkelerin füze tahkimatlarını büyük ölçüde ikmal etmesi durumuyla baş edemeyeceği" kaydedildi.

"Doğrudan karşı saldırı"

Güncellenen yeni savunma stratejisine göre, Japonya'nın "asgari öz savunma tedbiri olarak düşman bölgesine etkili karşı saldırı yapabilme kabiliyeti kazanması gerektiği" kayda geçirildi.

Acil durumda Japonya, saldırıları caydırmak amacıyla "diğer bir ülkenin topraklarına doğrudan karşı saldırı" imkanına sahip askeri kapasite edinebilecek.

Yeni mali yıl bütçesi

Başbakan Kişida hükümetinin onayladığı, Nisan 2023-Mart 2024'i kapsayacak 114,3 trilyon yenlik (yaklaşık 855 milyar dolar) taslak bütçesinde ulusal savunma harcamaları rekor seviyeye erişti.

Taslak bütçeye göre, savunma harcamalarına 6,8 trilyon yen ayrılacak. Savunma "AR-GE" faaliyetlerine mevcut mali yıldaki dilimin 3 katı seviyesinde 896 milyar yen ayrılacak.

Hipersonik, "stand-off" ve Tomahawk'lar

Kara Öz Savunma Kuvvetleri'nin (GSDF) Tip-12 gemisavar güdümlü füze geliştirilmesine 33,8 milyar yen ve seri üretimine 93,9 milyar yen tahsis edilecek.

Halihazırda envanterde ve en fazla 200 kilometre mesafe katedebilen bu tip füzelerin menzilinin 1000 kilometreye ulaştırılması hedefleniyor.

Ana karaya uzak ada bölgelerinin savunulmasını hedefleyen ve 2030 mali yılında hizmete alınması planlanan hipersonik füzelerin AR-GE'sine 260 milyar yen ayrılacak.

Japon imalatı "stand-off" füzelerin geliştirilmesi ve yerel üretimine hız kazandırılmasına kadar Japonya, bu alanda ithal ürünlere yönelecek.

Menzili 1600 kilometreyi bulan ABD üretimi Tomahawk füzelerinin satın alınmasına 211,3 milyar yen ayrılacak. Bu menzil, Çin kıyılarını da kapsıyor.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) Komutanı Oramiral Sakai Ryo, bu füzelere ilişkin, "Performans, isabet ve yıkım güçleri dikkate alındığında bunlar oldukça güvenilir." değerlendirmesini yaptı.

NATO ile orantı

Savunma eğilimli güvenlik politikalarıyla tanınan Japonya'nın yıllık savunma harcamalarına 2021'de gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 1,2'si ayrıldı.

İktidar, gelecek 5 yıla yönelik NATO ülkeleriyle doğru orantılı olarak savunma harcamalarını, GSYİH'nin yüzde 2'si ya da daha yukarısına taşımayı hedefliyor.

Yeni ve 5 yıl vadeli savunma bütçesinde bu hedef için net tarih belirlendi. Buna göre 2027'de yıllık savunma bütçesine GSYİH'nin yüzde 2'si tahsis edilecek.

Aegis destroyerleri

ABD imalatı Aegis balistik füze savunma sisteminin monte edileceği iki yeni Japon destroyerinin üretimine 220,8 milyar yen harcanacak.

Bu destroyerler, 2020'de anlaşması lağvedilen iki Aegis Ashore kıyı konuşlu füze savunma bataryalarına alternatif görülüyor.

Donanma operasyonlarında caydırıcılığın artırılmasını hedefleyen yeni destroyerlere SPY-7 radarlarının da monte edilebileceği kaydediliyor.

Öz Savunma Kuvvetleri'nin dayanıklılığını artırmak için ekipman bakımına 2 trilyon yen, cephane stokuna da 828,3 milyar yen tahsis edilecek.

Bayraktar TB2 ve MQ-9

Çin'in hipersonik unsurlarına karşı koymak amacıyla Japonya, bunları uzaktan etkisiz hale getirebilecek önleyici ekipman üretimine 58,5 milyar yen ayıracak.

Gelecek mali yıldan itibaren Japon Öz Savunma Kuvvetleri, keşif ve saldırı özelliğine sahip insansız hava aracı (İHA) modellerini test etmeye yoğunlaşacak.

Japon basın kuruluşları Nikkei ve Asahi'ye göre, Japon ordusu test sürecinde Türk yapımı Bayraktar TB2 ve Amerikan üretimi MQ-9 dronlarını denemeyi planlıyor.

Bütçe pastasında dronların pratik kullanım öncesi test süreçlerine 22 milyar yen tahsis edilecek.

Ulusal basında Bayraktar TB2'nin, Karabağ ve Ukrayna savaşlarındaki başarısı sonrası Japon ordusunun, bu alandaki tercih listesine girdiği kaydediliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eylül sonundaki Tokyo ziyaretinde Japonya ile savunma sanayisi ve güvenlikle ilgili istişareler gerçekleştireceklerine dikkati çekmişti.

Bakan Çavuşoğlu, "Japonya, SİHA olsun, diğer savunma sanayi ürünlerimiz olsun, almak isterse memnuniyetle Japonya'nın bu alandaki ihtiyaçlarını karşılarız." açıklamasında bulunmuştu.

Resmi Kyodo ajansı, yeni strateji ve savunma politikaları güncellemesiyle Japonya'nın, 77 yıl boyunca izlediği "savaşı terk" politikasından vazgeçerek yeni bir döneme adım atabileceği yorumunu yaptı.

Yerli ve yabancı güvenlik ve dış politika uzmanlarının, yeni strateji ile Japon ordusuna kazandırılması vadedilen "karşı saldırı kapasitesine" yönelik yorumları merak ediliyor.