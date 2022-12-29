Pyongyang yönetimi, yılbaşından bu yana rekor seviyedeki füze denemesiyle kara komşusu Güney Kore ve deniz komşusu Japonya'nın gündemini meşgul etti.

Önceki yıl 4, geçen yıl ise 8 deneme yapan Kim Jong-un liderliğindeki yönetim, 2022'de bir yılda denediği füze sayısı rekorunu kırdı.

Bu yıl, doğu ve batı yönlerine çeşitli tip ve menzillerde toplamda 90'ı aşkın füze fırlatan Pyongyang yönetimi, kasım ayı başında sadece bir günde 23 füze ateşledi.

Merkezi Washington'da bulunan Uluslararası Stratejik Etütler Merkezi (CSIS) verilerine göre, 1984 sonrası Kuzey Kore, toplamda 270'i aşkın nükleer ve füze denemesi yaptı.

"Deneme kelimesi Kuzey Kore için uygun değil"

Verilere göre bu ülkenin toplam denemelerinin 4'te birinden fazlası bu yıl kayda geçti.

Kuzey Kore, 2022 başından beri toplamda 36 gün füze denemesi gerçekleştirdi.

The Heritage Foundation Asya Çalışmaları Merkezi Doğu Asya Güvenliği Uzmanı Bruce Klingner, "(Kuzey Kore) Füzelere yönelik günlük, aylık ve yıllık rekor kırıyor." ifadesini kullandı.

ABD merkezli düşünce kuruluşunda Carnegie Endowment for International Peace'de güvenlik uzmanı Ankit Panda, "2022'de Kuzey'in füze testleri için artık 'deneme' kelimesinin uygun olmadığını" söyledi.

Panda, "Bu yıl izlediğimiz her şey, Kim Jong-un'un, bir çatışmanın başında gerekirse nükleer kapasiteleri kullanmak konusunda son derece ciddi olduğuna işaret ediyor." dedi.

Olası nükleer deneme

Kim, nisanda ülkesinin nükleer gücünü "olabilecek en hızlı şekilde" artıracağını vadetti.

Bu yıl başından beri ABD, Japonya ve Güney Kore, 2017'den beri ilk olmak üzere, Kuzey Kore'nin olası bir yer altı nükleer deneme yapabileceği uyarısında bulunuyor.

Uydu fotoğrafları, ne miktarda nükleer silahının bulunduğu bilinmeyen Kuzey Kore'nin, daha önce deneme yaptığı nükleer tesislerinde yeni hareketlilikler saptandığını gösteriyor.

Kuzey'in, Eylül 2017'de "termonükleer silah" olarak bilinen "hidrojen bombası" denediği ve bunun, Kuzey'in denediği en güçlü bomba olduğu kaydediliyor.

Beş yıl önceki bu denemenin, 160 kilotonluk patlama gücünde olduğu çıkardığı tahmin ediliyor. Atom bombalarından Hiroşima'da 15, Nagazaki'de 21 kiloton patlama gücü kaydedilmişti.

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu (FAS) uzmanları, savaşta ateşlenme kabiliyeti ispatlanmasa da Kuzey'in 20 ila 30 nükleer savaş başlığına sahip olduğunu tahmin ediyor.