Avustralya makamları, para aklama ve Çinli pilotlara eğitim vermek için gizli anlaşma yapmak suçlamalarıyla gözaltına alınan 54 yaşındaki eski ABD'li pilot Daniel Duggan'ın iade talebini kabul etti.

Avustralya Başsavcılığı, iade talebinin onaylandığını ve konuyla ilgili Duggan ve avukatının bilgilendirildiğini açıkladı.

Duggan ise avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, iddiaları reddederek karara karşı hukuk mücadelesini sürdüreceğini kaydetmişti.

ABD, Yeni Güney Galler eyaletinde ekimde gözaltına alınan Duggan için 9 Aralık'ta Avustralya'dan iade talebinde bulunmuştu.

ABD'nin Avustralya ile 1976'dan beri suçluların iadesi anlaşması bulunuyor.

ABD ordusunda 13 yıl pilotluk yaptı

Pekin'e 2014'te taşınan Duggan, LinkedIn profiline göre 2017'den beri Çin'de havacılık endüstrisine odaklanan AVIBIZ Limited'in üst yöneticisi olarak çalıştı.

2002'ye kadar 13 yıl boyunca ABD Deniz Piyade Birliği'nde pilot olarak görev yapan Duggan, AV-8B Harrier tipi uçağı kullandı ve eğitim verdi.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, herhangi bir eski Avustralya askeri personelinin Çin hava kuvvetleri için çalışmak üzere işe alınıp alınmadığının araştırılmasını talep etmişti.

Marles'in hamlesi, Çin Halk Kurtuluş Ordusu üyelerini eğitmek için yaklaşık 30 eski İngiliz askeri pilotunun işe alındığına dair iddiaların ardından gelmişti.