Çok Bulutlu 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.03.2024 00:07

İsrail'de muhalefet lideri Lapid: Netanyahu'nun yol açtığı kriz, İsrail’in güvenliği için kötü

İsrail'deki ana muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “ABD ile krize yol açtığını” belirterek, bunun “İsrail’in güvenliği ve ekonomisi için kötü olduğunu” belirtti.

İsrail'de muhalefet lideri Lapid: Netanyahu'nun yol açtığı kriz, İsrail’in güvenliği için kötü
[Fotograf: Reuters]

Lapid, X sosyal medya hesabından, ABD'nin, BMGK’nın Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karar tasarısının oylamasında çekimser oy kullanması ve İsrail’in Washington'a gidecek heyetin ziyaretini iptal ettiğini duyurmasının ardından paylaşımda bulundu.

ABD ile İsrail arasındaki ilişkilere dair, “Kötü kriz, kötü yönetildi, uğursuz.” tepkisini veren Lapid, “Netanyahu'nun ABD ile yol açtığı krize ilişkin kendimize sormamız gereken bir soru var: İsrail için iyi mi, kötü mü?” dedi.

Lapid, bu soruya yanıt olarak ise, “Kesin cevap şu: İsrail için kötü. Güvenlik için kötü, ekonomi için kötü, İran'ın nükleer sorununa karşı mücadele için kötü, uluslararası duruşumuz için kötü.” diye konuştu.

BMGK'da Gazze'de ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'da geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı.

Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edildi. ABD çekimser oy kullanmıştı.

Uzun süren müzakerelerin ardından karar tasarısında "daimi ateşkes" ifadesinde mutabık kalınmıştı. ABD heyeti, son anda tasarı metninde değişiklik talep ederek "daimi" ifadesini "kalıcı" ile değiştirdi. Böylelikle, ABD'nin ateşkes sürecine esneklik katmış olduğu düşünülüyor.

Rusya'nın oylama öncesinde ifadeyi ilk haline çevirmeye yönelik değişiklik önerisi ABD tarafından veto edilmişti.

Böylece, BMGK'da 7 Ekim'in ardından ilk kez Gazze'de ateşkes talep edilen bir karar kabul edildi.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 15. yılında Berlin’de anıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:48
Muğla'da 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
00:36
TEKNOFEST 1 milyon 630 bin başvuruyla rekor tazeledi
00:34
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
00:28
İstanbul-Avcılar'da 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı
00:07
Bakan Fidan, Bulgar mevkidaşı Gabriel ile telefonda görüştü
00:11
Konya'da 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Ürdün'de yüzlerce kişi İsrail Büyükelçiliği önünde toplandı
Ürdün'de yüzlerce kişi İsrail Büyükelçiliği önünde toplandı
FOTO FOKUS
Kargosunu teslim alamayan kişi PTT şubesinin camlarını böyle kırdı
Kargosunu teslim alamayan kişi PTT şubesinin camlarını böyle kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ