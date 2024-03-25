Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 15. yılında Berlin’de anıldı

Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün 15’inci yılı nedeniyle Almanya’nın başkenti Berlin’de Alperen Ocakları tarafından anma programı düzenlendi.

Programa AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Berlin Temsilcisi Beniz Uluer Kaymak ve Almanya’daki Türk STK temsilcileri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Baydaroğlu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun şiirlerini ve hayatından kesitler sundu.

Yazıcıoğlu'nun hayatı boyunca doğrudan yana olduğunu belirten Alperen Ocakları Berlin Başkanı Salih Tuncer, “Muhsin Başkan’ın vefatından sonra doğan çocuklar da Muhsin Başkan’ı tanıyorlar. Muhsin Yazıcıoğlu’nun fikirleri ve inanç değerleri ilelebet devam edecek ve yaşatılacak. Onun yetiştirdiği Alperenler, onu ilelebet anmaya devam edecek.” dedi.

Yenişehirlioğlu: Muhsin Yazıcıoğlu bir fikir ve dava insanıydı

Programda Muhsin Yazıcıoğlu ile anılarını anlatan Bahadır Yenişehirlioğlu, “Kendisi mücadeleci ruhunun yanı sıra, oldukça başarılı bir hatipti. Muhsin Yazıcıoğlu, bir fikir ve dava insanıydı. Feraseti ve cesaretiyle aziz Türk milletinin ve kadim Türk devletinin bekası için mücadele etmiş kıymetli bir siyasetçiydi. Kendisinin demokrasiyi korumak adına yaptıkları daha dün gibi hatıramızda. Topuk selamıyla siyaset yapmaya çalışanların cirit attığı, demokrasinin postallarla hırpalandığı o karanlık günlerde Muhsin Yazıcıoğlu, ‘ben namlusunu millete çevirmiş tanka selam durmam’ diyerek cesaret örneği göstermiştir.” dedi.