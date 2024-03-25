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Dünya
TRT Haber 25.03.2024 23:56

Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 15. yılında Berlin’de anıldı

25 Mart 2009'da helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Berlin Alperen Ocakları tarafından Almanya’da anıldı.

Ramazan Aktaş
Ramazan Aktaş
Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 15. yılında Berlin’de anıldı
[Fotograf: TRT Haber]

Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün 15’inci yılı nedeniyle Almanya’nın başkenti Berlin’de Alperen Ocakları tarafından anma programı düzenlendi.

Programa AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Berlin Temsilcisi Beniz Uluer Kaymak ve Almanya’daki Türk STK temsilcileri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Baydaroğlu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun şiirlerini ve hayatından kesitler sundu.

Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 15. yılında Berlin’de anıldı

Yazıcıoğlu'nun hayatı boyunca doğrudan yana olduğunu belirten Alperen Ocakları Berlin Başkanı Salih Tuncer, “Muhsin Başkan’ın vefatından sonra doğan çocuklar da Muhsin Başkan’ı tanıyorlar. Muhsin Yazıcıoğlu’nun fikirleri ve inanç değerleri ilelebet devam edecek ve yaşatılacak. Onun yetiştirdiği Alperenler, onu ilelebet anmaya devam edecek.” dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 15. yılında Berlin’de anıldı

Yenişehirlioğlu: Muhsin Yazıcıoğlu bir fikir ve dava insanıydı

Programda Muhsin Yazıcıoğlu ile anılarını anlatan Bahadır Yenişehirlioğlu, “Kendisi mücadeleci ruhunun yanı sıra, oldukça başarılı bir hatipti. Muhsin Yazıcıoğlu, bir fikir ve dava insanıydı. Feraseti ve cesaretiyle aziz Türk milletinin ve kadim Türk devletinin bekası için mücadele etmiş kıymetli bir siyasetçiydi. Kendisinin demokrasiyi korumak adına yaptıkları daha dün gibi hatıramızda. Topuk selamıyla siyaset yapmaya çalışanların cirit attığı, demokrasinin postallarla hırpalandığı o karanlık günlerde Muhsin Yazıcıoğlu, ‘ben namlusunu millete çevirmiş tanka selam durmam’ diyerek cesaret örneği göstermiştir.” dedi.

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Almanya Muhsin Yazıcıoğlu
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