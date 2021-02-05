Haber Giriş: 5 Şubat 2021 Cuma 02:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'de karantina süresi iki gün uzatıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İsrail'de 27 Aralık 2020'den bu yana süren ve bu sabah sona erecek koronavirüs karantinasının iki gün uzatılması kararlaştırıldı.
Kabine, COVID-19'a karşı alınacak yeni önlemleri ve karantinadan çıkış planını görüşmek üzere dün akşam toplandı.
Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, 07.00'de sona ereceği belirtilen karantinanın, 7 Şubat Pazar gece yarısına kadar uzatılmasına karar verildiği duyuruldu.
Kabinenin karantinadan çıkış planına ilişkin ise henüz karara varmadığı ifade edildi.
Ülkede salgından ölenlerin sayısı 5 bini geçti
Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 1'e, toplam vaka sayısı da 675 bin 618'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 3 milyon 369 bin 379 kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 965 bin 657 kişiye de ikinci dozu yapıldı.
Etiketler: İsrail Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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