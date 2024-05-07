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Dünya
AA 07.05.2024 10:51

İsrail'de aşırı sağcı gruplar, Ürdün'den Gazze'ye giden insani yardım konvoyunu durdurdu

İşgal altındaki Kudüs’ün kuzeyinde toplanan İsrailli aşırı sağcı gruplar, Ürdün’den Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardım konvoyunu durdurdu.

İsrail'de aşırı sağcı gruplar, Ürdün'den Gazze'ye giden insani yardım konvoyunu durdurdu
[Fotograf: AA]

Haaretz gazetesine göre, "Tzav 9" adlı aşırı sağcı İsrailli grup, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımların engellendiği eylemi üstlendi.

İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımları taşıyan tırları durduran aşırı sağcı 6 İsraillinin tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Latrun bölgesinde, Kudüs ile Ma'aleh Adumim yerleşkesini bağlayan yolda toplanan aşırı sağcı grubun, yardım tırlarını durdurduğu, tırlara ve yardım malzemelerine zarar verdiği kaydedildi.

İsrailli Yahudi yerleşimciler, 1 Mayıs'ta da Kerem Ebu Salim ve Erez (Beyt Hanun) Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne giden iki insani yardım konvoyuna yönelik saldırıda bulunmuştu.

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