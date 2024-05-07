ABD'de Müslüman kadının üstüne yürüyen akademisyen hakkında soruşturma başlatıldı

Üniversite sözcüsü yaptığı yazılı açıklamada, "Arizona Üniversitesi, Dr. Jonathan Yudelman hakkındaki iddiaların farkında ve bunları araştırıyor." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Yudelman'ın izne ayrıldığı ve soruşturma sonuçlanana kadar izinde olacağı kaydedildi.

Yudelman'ın 5 Mayıs Pazar günü Arizona Üniversitesi önündeki İsrail yanlısı gösteride karşılaştığı başörtülü Müslüman kadına yönelik ifadeleri ve agresif tavırları görüntülenmiş, video sosyal medyada viral olmuş ve büyük tepki toplamıştı.

Videoda, Yudelman'ın agresif tavırla "Tam anlamıyla burnunun dibindeyim." dediği ve kadına çok yaklaşarak üstüne yürüdüğü görülmüştü.

Buna karşılık Müslüman kadın Yudelman'a "Benim dini sınırlarıma saygısızlık ediyorsun." diyerek geri çekilmeye çalışmış, Yudelman da "Sen de benim insanlık duygularıma saygısızlık ediyorsun." ifadesini kullandıktan sonra küfretmişti.

Müslüman kadın, Yudelman'ın nefret suçu işlediğini söyleyerek polis çağırmıştı.

12News'in haberinde göre Yudelman, söz konusu İsrail yanlısı gösteride basına yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde kampüsler terörizm destekçileri tarafından ele geçiriliyor. Yahudi öğrenciler korkutuluyor." şeklinde konuşmuştu.