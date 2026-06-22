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Dünya
TRT Haber 22.06.2026 16:39

İsrail yakın dostu Yunanistan’la da ters düştü

İran ile ABD arasındaki barış görüşmelerini sabote ederek ABD ile ilişkilerini bozan İsrail, bu sefer de yakın dostu Yunanistan ile ters düştü. Filistinli sendikaların daveti üzerine yola çıkan Yunan sendika heyeti, İsrail üzerinden Batı Şeria'daki Ramallah'a gitmeye çalıştı. Ancak Tel Aviv havaalanından sınır dışı edildi.

Hakan Turpçu
Hakan Turpçu
İsrail yakın dostu Yunanistan’la da ters düştü

Soykırımcı İsrail’in hukuk tanımaz uygulamaları artık yakın dostu ülkelerle de gerilim yaşamasına sebep oluyor.

İran ile ABD’nin imzaladığı mutabakat zaptını sabote ederek ABD ile ilişkilerini bozan İsrail’in şimdiki hedefinde bir başka yakın dostu Yunanistan var.

Filistinli sendikaların daveti üzerine, Ramallah’ı ziyaret etmek için yola çıkan altı Yunan sendikacı, Tel Aviv havaalanında saatlerce sorgulandı.

Daha sonra ülkeye girişleri yasaklandı. Sınır dışı edilip ilk uçakla Atina’ya geri gönderildiler.

Altı Yunan sendikacı, bütün yasal izin ve belgelerinin tamam olduğunu açıkladı. Buna rağmen sınır dışı edilmelerinin, İsrail’in hukuk tanımazlığının yeni bir örneği olduğunu bildirdi.

Filistin Genel İşçi Sendikaları Federasyonu, heyetin resmi davetli olduğunu ve ziyaretin Filistinli işçi örgütleriyle dayanışma amacı taşıdığını açıkladı.

Yunan muhalefet partilerinden peş peşe "İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor" açıklamaları geldi.
Yunan Dışişleri Bakanlığı da İsrail’in hukuk tanımazlığına karşı bir açıklama yaparak İsrail’e tepkisini dile getirdi. 

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