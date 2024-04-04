İsrail tüm çağrılara kulak tıkamaya devam ediyor

Ateşkes çağrıları yapılıyor, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi göreve davet ediliyor, en azından Gazze'ye insani yardım girişine izin verilmesi isteniyor.

Tüm çabalar, İsrail zulmü altındaki Gazze'ye biraz olsun nefes aldırabilmek için.

Ancak İsrail, bu çağrılara kulak tıkamaya devam ediyor

"Soykırımı durdurun"

Arap Birliği Konseyi, Gazze'de yaşananları görüşmek için olağanüstü toplandı.

Toplantıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İsrail'i Gazze'deki saldırılarını durdurmaya zorlaması çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler raportörleri ise üye ülkelere "soykırımı durdurun" çağrısı yaptı.

BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng ve Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese bir bildiri hazırladı.

Bildiride, üye ülkelere İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de "devam eden soykırımı durdurmak" için ellerindeki tüm gücü kullanma çağrısı yapıldı.

Silah satışına müdahale talebi

Amerikalı Müslüman gruplar, ABD Başkanı Joe Biden'a mektup yazdı.

80 Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütü tarafından hazırlanan mektupta,

ABD'nin Gazze politikasının somut şekilde değiştirmesi talep edildi, İsrail'e yeni silah satışının durdurulması istendi.

Danimarka'da ise sivil toplum kuruluşları, İsrail'e silah satışının durdurulması için harekete geçti.

Sivil toplum kuruluşları, ülkenin silah ve askeri teçhizatının Gazze'deki sivillere karşı kullanıldığı gerekçesiyle İsrail'e silah ihracatının durdurulması için hükümete dava açtı.