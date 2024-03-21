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Dünya
AA 21.03.2024 20:45

İsrail, Şifa Hastanesi yakınlarındaki evlere saldırı düzenledi

İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi çevresinde yer alan evleri hedef alması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu bildirildi.

İsrail, Şifa Hastanesi yakınlarındaki evlere saldırı düzenledi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail tankları, Gazze kentinde yer alan Şifa Hastanesi çevresindeki Rimal mahallesinde Filistinlilere ait evleri vurdu.

Saldırıda çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Binaların çatılarına yerleşen İsrail askerleri "quadcopter" tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) evleri hedef aldı.

İsrail ayrıca Rimal mahallesinde Gazze'nin farklı bölgelerinden yerlerinden edilmiş onlarca Filistinli ailenin kaldığı Emel Yetim Enstitüsü yakınlarındaki evleri de bombaladı.

Öte yandan ambulanslar ve sivil savunma araçları, İsrail askerleri tarafından hedef alındıkları için bölgeye giremiyor.

Ayrıca Şifa Hastanesi çevresindeki Filistinliler de İsrail tarafından dört gündür kuşatma altına tutuluyor, evlerinden çıkamıyor, su ve yiyecek sıkıntısı yaşıyor.

Daha önce de birçok kez İsrail ordusunun baskınına uğrayan Şifa Hastanesi çevresinde İsrail ordusunun yoğun saldırıları 4 gündür devam ediyor.

İsrail ordusu, 18 Mart'ta Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemiş ve yerinden edilmiş Filistinlilerin de sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Filistin basını, İsrail ordusunun bu sabah Şifa Hastanesi'nde bir binayı patlayıcılarla havaya uçurduğunu duyurmuştu.

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Filistin - İsrail Çatışması İsrail Gazze
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