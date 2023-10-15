Çok Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.10.2023 17:23

İsrail Savunma Bakanı'ndan "Bu savaş, durumu sonsuza kadar değiştirecek" açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkesinin Gazze Şeridi’ndeki Filistinli gruplarla savaşının durumu sonsuza kadar değiştireceğini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı'ndan "Bu savaş, durumu sonsuza kadar değiştirecek" açıklaması

İsrail basınındaki haberlere göre, Gallant, abluka altındaki Gazze sınırı yakında yer alan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Gallant, İsrail ordusunun Hamas’ı ortadan kaldıracağını söyleyerek, "Gazze'deki tüm tünellere ulaşacaklarını ve Filistinli grupların tüm üyelerini ortadan kaldırmadıkları sürece görevi yerine getirmemiş olacaklarını" dile getirdi.

Filistinli gruplarla İsrail ordusu arasındaki savaşa işaret eden Gallant, "Güçlü bir savaş olacak, ölümcül bir savaş olacak, kesin bir savaş olacak ve durumu sonsuza dek değiştirecek bir savaş olacak." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
İsrail Hamas
Sıradaki Haber
Almanya, ülkedeki Hamas destekçilerini sınır dışı etmek için tüm yasal yolları kullanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:23
Almanya, ülkedeki Hamas destekçilerini sınır dışı etmek için tüm yasal yolları kullanacak
17:09
İsrail ordusu Lübnan'dan yeni bir saldırı gerçekleştiğini açıkladı
17:09
Keşan'a içme suyu sağlanan baraj kritik seviyeye düştü
17:04
İsrail'in saldırılarında zarar gören Gazze'deki Ürdün sahra hastanesi hizmet vermeyi sürdürecek
17:26
Sisi: İsrail'in tepkisi meşru müdafaanın ötesine geçerek toplu cezalandırmaya dönüştü
16:49
Başkentteki Türkiye Klasik Otomobil Festivali son gününde de ilgiyle takip edildi
Filistin'de İsrail şiddeti 9. günde de 'acı' bıraktı
Filistin'de İsrail şiddeti 9. günde de 'acı' bıraktı
FOTO FOKUS
Hatay'da sağanak sonrası yollar göle döndü
Hatay'da sağanak sonrası yollar göle döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ