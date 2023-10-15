İsrail Savunma Bakanı'ndan "Bu savaş, durumu sonsuza kadar değiştirecek" açıklaması

İsrail basınındaki haberlere göre, Gallant, abluka altındaki Gazze sınırı yakında yer alan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Gallant, İsrail ordusunun Hamas’ı ortadan kaldıracağını söyleyerek, "Gazze'deki tüm tünellere ulaşacaklarını ve Filistinli grupların tüm üyelerini ortadan kaldırmadıkları sürece görevi yerine getirmemiş olacaklarını" dile getirdi.

Filistinli gruplarla İsrail ordusu arasındaki savaşa işaret eden Gallant, "Güçlü bir savaş olacak, ölümcül bir savaş olacak, kesin bir savaş olacak ve durumu sonsuza dek değiştirecek bir savaş olacak." ifadelerini kullandı.