Almanya, ülkedeki Hamas destekçilerini sınır dışı etmek için tüm yasal yolları kullanacak

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Faeser, Alman Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, "Hamas destekçilerini sınır dışı etmek için tüm yasal olanakları kullanacağız." dedi.

Almanya'daki Yahudilerin korunmasının en büyük öncelikleri olduğunu belirten Faeser, ülkedeki Yahudi kurumlarının güvenliğinin daha da sıkılaştırıldığını kaydetti.

Hamas destekçilerine karşı "kararlı" adımlar atılacağını vurgulayan Faeser, antisemitizme, İsrail karşıtı söylemlere ve şiddete karşı sıfır tolerans gösterileceğini belirtti.

SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil de Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, "Almanya sokaklarında Hamas'ı kutlayan biri Alman vatandaşlığına sahip değilse, ülkeden sınır dışı edilmelidir." diye konuştu.

Klingbeil, Almanya'da vatandaşlık yasasında reform sürecinde olduğunu hatırlatarak "Vatandaşlığa kabul, ülkemize karşı en güçlü bağlılıktır. Değerlerimizi paylaşmayan, antisemitizmi ve terörü destekleyen herkese Alman pasaportu verilmeyecek." ifadesini kullandı.

Almanya'daki İslami derneklerden Hamas'a karşı net tutum sergilemelerini talep eden Klingbeil, "Almanya'daki tüm Müslüman derneklerden de bunu bekliyorum. Bunu yaparak duyarlı olanlara seslerini duyurmuş olurlar." şeklinde konuştu.