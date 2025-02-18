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Dünya
AA 18.02.2025 07:28

İsrail Savunma Bakanı, Gazzelileri yerinden etmek için "özel yönetim birimi" kuracak

İsrail basını, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Gazze'deki Filistinlileri yerinden etmek için özel bir yönetim birimi kurma kararı aldığını yazdı.

İsrail Savunma Bakanı, Gazzelileri yerinden etmek için "özel yönetim birimi" kuracak

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Katz, Filistinlileri Gazze'de yerinden etmek için özel bir yönetim birimi kurmaya karar verdiğini duyurdu.

Haberde, söz konusu yönetimde İsrail güvenlik teşkilatı organları ve diğer bakanlıklardan temsilcilerin yer alacağı bilgisi verildi.

Söz konusu planın, "Gazze'de yaşayan ve gönüllü olarak üçüncü bir ülkeye göç etmek isteyen herkese, deniz, hava ve kara yoluyla özel çıkış düzenlemeleri de dahil geniş kapsamlı yardımları içerdiği" kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat’ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

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