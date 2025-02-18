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Dünya
AA 18.02.2025 06:44

ABD'yi sel ve fırtına vurdu: 13 ölü, çok sayıda kişi kayıp

ABD'nin bazı eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Kentucky eyaletinde 13 kişi hayatını kaybederken, birçok kişinin de kayıp olduğu öğrenildi.

ABD'yi sel ve fırtına vurdu: 13 ölü, çok sayıda kişi kayıp

CNN'in haberine göre, biri West Virginia'da 11'i ise Kentucky'de olmak üzere 12 kişi meydana gelen seller sebebiyle yaşamını yitirirken, Georgia eyaletinde ise bir kişi fırtınalardan dolayı oluşan rüzgarlarda bir ağacın evin üzerine düşmesi sonucu öldü.

West Virginia Valisi Patrick Morrisey, seller sebebiyle birçok kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Kentucky Valisi Andy Beshear, meydana gelen sellerde 1000'den fazla kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaşmıştı.

ABD'de hafta sonu etkili olan yağışlar nedeniyle bazı eyaletlerde seller yaşanmıştı.

Yağış, rüzgar ve seller nedeniyle New York'tan Alabama'ya kadar en az 700 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Acil durum ilan edilen bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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