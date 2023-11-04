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Dünya
AA 04.11.2023 22:15

İsrail Savunma Bakanı Gazze’de 'yerleşim bölgelerine girdiklerini' ileri sürdü

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ordunun Gazze şehrine hem güneyden hem de kuzeyden saldırdığını ve yerleşim bölgelerine girdiğini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Gazze’de 'yerleşim bölgelerine girdiklerini' ileri sürdü

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail’in kuzeyinde Lübnan sınırında incelemelerde bulunmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'ne yönelik hava bombardımanı ve kara saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail güçlerinin Gazze'de Filistinli direnişçilerle yoğun çatışmalara girdiğini kaydeden Gallant, İsrail ordusunun “Gazze şehrine hem güneyden hem de kuzeyden saldırdığını ve yerleşim bölgelerine girdiğini” ifade etti.

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İsrail’e karşı 7 Ekim’de düzenlenen saldırıların sorumlusunun “Hamas liderliği” olduğunu dile getiren Gallant, “(Hamas’ın Gazze’deki lideri) Yahya Sinvar'a ulaşacağız ve onu ortadan kaldıracağız. Eğer Gazzeliler ona bizden önce ulaşırlarsa bu, savaşı kısaltacaktır.” diye konuştu.

“Savaşın sonunda Gazze'de artık Hamas’ın kalmayacağını” iddia eden İsrailli Bakan, “İsrail ve ABD, bu konuda koordineli çalışıyor. Artık Gazze'den İsrail'e yönelik bir güvenlik tehdidi olmayacak ve İsrail, Gazze'de başını kaldıran herkese karşı istediği güvenlik önlemini alma konusunda mutlak eylem özgürlüğüne sahip olacak.” ifadelerini kullandı.

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Gallant, ülkesinin "Hizbullah'la savaşa girme niyetinde olmadığını”, ancak İsrail Hava Kuvvetlerinin herhangi bir olası gelişmeye karşı hazır olduğunu kaydetti.

Gallant, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın "hata yapıp" savaşa girmeye karar vermesi halinde "Lübnan'ın kaderini belirleyeceğini" söyledi.

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