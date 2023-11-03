Hizbullah Lideri Nasrallah: Bölgesel savaşı istemeyenler Gazze'deki saldırıları durdursun

Lübnan merkezli Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ve Hizbullah’ın bu konuda takınacağı tutumuna ilişkin açıklama yaptı.

7 Ekim'in İsrail'de depreme neden olduğunu öne süren Nasrallah, rehineler konusuna da değindi, İsrailli rehinelerin yalnızca müzakere yoluyla geri alınabileceğini vurguladı.

Hizbullah lideri Nasrallah, 7 Ekim'den bu yana ilk kez Lübnanlılara hitaben video konferans aracılığıyla konuştu.

Gazze Şeridi'nden başlatılan "Aksa Tufanı"nın birden fazla cepheye ve birden fazla alana yayıldığını kaydeden Nasrallah, "Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin modern tarihte eşi benzeri yok. Gazze'de 2 milyondan fazla insan 20 yıldır boğucu bir kuşatma altında kimse bir şey yapmıyor." dedi.

Direniş hareketlerinin kararlarının kendi liderleri tarafından verildiğini, İran'ın bunu benimseyip desteklediğini aktaran Nasrallah, "Aksa Tufanı operasyonu yüzde 100 Filistinlilerin kararı. İran, bölgedeki direniş hareketleri üzerinde herhangi bir vesayet uygulamamaktadır." diye konuştu.

Nasrallah "Bazıları savaşa giriyoruz dememi bekliyor. Zaten Lübnan cephesi olarak biz 8 Ekim'den bu yana savaştayız ve bununla yetinmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aksa Tufanı saldırılarının, İsrail'de siyasi, askeri ve manevi bir sarsıntı oluşturduğunu vurgulayan Nasrallah, "Lübnan cephesi tüm ihtimallere açık. Hepimizin her ihtimale ve seçeneğe hazırlıklı olması gerek." şeklinde konuştu.

Gazze'deki savaşın sorumlusunun ABD olduğuna dikkati çeken Hizbullah lideri, ateşkesi engelleyen tarafın da ABD olduğunu savundu.

Aksa Tufanı saldırılarının ilk gününden itibaren ABD filolarının kendilerini bombalayacağı yönünde tehditlerde bulunduğunu aktaran Nasrallah, "Sizin Akdeniz'deki filolarınız bizi korkutmadı korkutmayacak." dedi.

Hizbullah'ın İsrail ordusundaki lojistik güçlerin üçte birini sınıra çekmeyi başardığını iddia eden Nasrallah, Lübnan'dan yapılan saldırılar nedeniyle sınırdaki 43 Yahudi yerleşim biriminin boşaltıldığını kaydetti.

Nasrallah, konuşmasının sonunda "Gazze ve Batı Şeria'daki halkımıza ve tüm mazlum halklara sabrın zaferle sonuçlanacağını söylüyorum." ifadelerini kullandı.