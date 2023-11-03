İsrail saldırılarında yaralanan oğlu çalıştığı hastaneye getirildi

İsrail, ateşkes çağrılarına rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını 28 gündür aralıksız sürdürüyor.

Saldırılarda 3 bin 826'sının çocuk, 2 bin 405'inin kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki el-Avde Hastanesi'nin Acil Servis bölümünde görevli kadın doktor, hastaneye yaralı olarak getirilen oğluna ilk müdahaleyi yaptı ve ameliyat için hazırladı.

"Cibaliye Kampı'nda çok sayıda evin olduğu bir alan bombalandı"

İsrail'in çok büyük bir kıyım gerçekleştirdiğini kaydeden Hastane Müdürü Ahmed Muhanne, "Cibaliye Kampı'nda çok sayıda evin olduğu bir alan bombalandı. Yüzlerce yaralı getirildi buraya. Bakın bu arkadaki doktor arkadaşım, Şehade el-Acrami ve oğlunun tedavisini kendisi yapıyor" dedi.