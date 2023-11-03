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Dünya
TRT Haber 03.11.2023 16:00

İsrail, binlerce sivilin sığındığı hastane çevresini hedef aldı

İsrail, sağlık personeliyle birlikte çoğu kadın ve çocuktan oluşan yaklaşık 14 bin yerinden edilmiş sivilin sığındığı Kudüs Hastanesi'nin çevresini hedef aldı.

İsrail, binlerce sivilin sığındığı hastane çevresini hedef aldı

İsrail Gazze'ye bombardımanın 28. gününde bir kez daha Kudüs Hastanesi'nin çevresini hedef aldı. Tel El-Hava bölgesindeki hastanenin çevresine bombalar peş peşe düşü.

Büyük patlamalar sonrası toz bulutu hastaneye yayıldı. Hastanede hasar olduğu belirtiliyor.

Hastanede sağlık personeliyle birlikte çoğu kadın ve çocuktan oluşan yaklaşık 14 bin yerinden edilmiş sivilin bulunduğu belirtiliyor.  

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 24’e yükselirken Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 826’sı çocuk, 2 bin 405’i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 143 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

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