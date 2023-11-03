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Dünya
AA 03.11.2023 15:43

Türk Kızılay'dan Gazzeli sivillere yardım eli

Türk Kızılay'ın Gazze'deki yerel ekibi ve gönüllüleri, okullara sığınan 1500 aileye gıda kolisi ve 12 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Türk Kızılay'dan Gazzeli sivillere yardım eli

Türk Kızılayın açıklamasına göre, İsrail'in saldırıları nedeniyle dünya ile iletişimi kesilen ve gaz stoku biten Gazze'de, çatışmalardan etkilenen sivillere sıcak yemek ve gıda ulaştırıldı.

Yemekler odun ateşinde pişirilerek okullara sığınan sivillere dağıtılırken, gıda kolisi desteği de sağlandı.

Türk Kızılay'dan Gazzeli sivillere yardım eli

Bir haftalık gıda stoku kalan kente daha fazla yardım girişi olması için temaslar sürüyor.

Türk Kızılayın Gazze'deki yerel ekibi ve gönüllüleri bu hafta okullara sığınan 1500 aileye gıda kolisi ve 12 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Türk Kızılay'dan Gazzeli sivillere yardım eli

Bu arada Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırılacak yardımların lojistik koordinasyonunda görev almak üzere Mısır'a 4 kişilik Türk Kızılay ekibi görevlendirildi.

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