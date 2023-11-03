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Dünya
AA 03.11.2023 15:16

İtalya'da olumsuz hava 5 can aldı

İtalya'da Toskana ve Veneto bölgelerinde meydana gelen sel ve taşkınlarda 5 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da olumsuz hava 5 can aldı
[Fotograf: AA]

Toskana Bölgesel Yönetim Başkanı Eugenio Giani, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, bölgelerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve taşkınlarda, şu ana kadar 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Giani, Başbakan Giorgia Meloni ile görüştüğünü ve bugünkü Bakanlar Kurulunda Toskana'nın "OHAL" ilan edileceğini aktararak, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın da kendisini arayarak dayanışmasını ifade ettiğini kaydetti.

İtalyan basınında yer alan haberlerde de Toskana Bölgesi'nde daha önce kayıp olduğu belirtilen 1 kişinin kurtarıldığı, bu bölgede halen 3 kayıp olduğu, Veneto Bölgesi'nde de kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni, özellikle Toskana'yı vuran felakete dair gelişmeleri endişeyle takip ediyor. Hayatını kaybedenler için hükümetinin en derin başsağlığı dileklerini ifade ediyor. Başbakan Meloni, Sivil Savunma Bakanı Nello Musumeci, Sivil Savunma Başkanı Fabrizio Curcio ve Bölgesel Yönetim Başkanı Eugenio Giani ile sürekli temas halinde." ifadeleri kullanıldı.

İtalya'da olumsuz hava 5 can aldı

Bu arada, İtalya Savunma Bakanlığının "X" hesabından yapılan paylaşımda da ordu birliklerine selden etkilenen bölgelere yardım edilmesi konusunda talimat verildiği ifade edildi.

Selden en çok etkilenen Toskana Bölgesi'ndeki Prato kentinin belediye başkanı Matteo Biffoni, hava şartlarının öğleden sonra kötüleşeceğini belirterek, vatandaşlarına dışarı çıkmama çağrısı yaptı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İtalya'nın Sardinya ile Fransa'nın Korsika adaları arasındaki vapur seferleri durdurulurken, Toskana Bölgesi'ne bağlı Elba Adası'nın ana karayla deniz ulaşımı da kesildi.

Ayrıca yine Toskana'da 40 bin kişiye elektrik verilemiyor.

Bisenzio Nehri'nin taşması nedeniyle bölgede pek çok tarım arazisi ve yerleşim yeri su altında kalırken, Prato ile Pistoia kentleri arasındaki demir yolu seferleri de durduruldu.

Öte yandan, kuzeydeki Lombardiya bölgesinin başşehri Milano'da da taşma riski nedeniyle Seveso Nehri'ne yakın noktalardan geçen kent içi toplu taşıma seferlerinin rotalarında değişikliğe gidildi.

Ülke genelinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları dolayısıyla Toskana, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Ligurya bölgelerinde pek çok kent ve ilçede okullarda cuma günü tedbir maksatlı eğitime ara verildi.

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