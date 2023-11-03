Çok Bulutlu 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.11.2023 15:11

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısını kınamaktan kaçındı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Elizabeth Throssell, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarını kınamaktan kaçınırken, bu durumdan endişe duyduklarını belirtti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısını kınamaktan kaçındı

"(Cibaliya Mülteci kampı saldırısı) İsrail'in bir kişiyi hedef alırken düzinelerce kişiyi öldürdüğü mülteci kampı saldırısını kınıyor musunuz?" sorusuna Throssell, "Buranın sivillerin yoğun nüfusla yaşadığı yerleşim alanı olduğunu gördük. Dolayısıyla böyle bir bölgeye saldırı yapılması, sivil kayıpların, yaralanma ve ölümlerin olması ihtimalini taşıyordu. İşte bu yüzden bu saldırı endişe verici." yanıtını verdi.

Bu türde orantısız saldırılardan endişelendiklerinin altını çizen Throssell, bunların "savaş suçu" anlamına gelebileceğine işaret etti.

"Bu, kınamayı reddetmek değil temelde çok spesifik olmaya çalışmak"

Throssell,  "Saldırıyı kınamaktan neden kaçınıyorsunuz. İsrail, bunu resmi olarak zaten doğruladı. Kınamıyor olmanız bu kolektif cezalandırmaya kapı açan meşru bir çekinceniz olduğu anlamına mı geliyor?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Bunun bir tereddüt olduğunu düşünmüyorum. Sanırım biz, gerçeklere olabildiğince bağlı kalmaya ve hukuki durumu düşünmeye çalışıyoruz. Biz, bu konularda oldukça açık davrandık, Filistinlilerin toplu olarak cezalandırılmasından bahsettik ve bunun bir savaş suçu olduğunu söyledik. Bu saldırıların bazıları hakkında konuştuk, sivil ölümlerini, savaş suçlarını görüyorsunuz, dolayısıyla bu kınamayı reddetmek değil temelde çok spesifik olmaya çalışmak ve bununla ilgili de endişeli olduğumuzu söylemek."

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail ile dayanışmamızı sürdüreceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:31
Bakanlık'tan 'intibak düzenlemesi' haberlerine yalanlama
15:23
Dışişleri Bakanı Fidan, Astana'da Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü
15:22
İtalya'da olumsuz hava 5 can aldı
15:15
Rusya'nın petrol ihracatı azalacak
15:18
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
15:09
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail ile dayanışmamızı sürdüreceğiz
Gazze Şeridi'ndeki yıkım uydu görüntülerinde: Öncesi ve sonrası
Gazze Şeridi'ndeki yıkım uydu görüntülerinde: Öncesi ve sonrası
FOTO FOKUS
Türkiye'de 1400 hasta kalp nakli bekliyor: Onlardan biri de Ilgın...
Türkiye'de 1400 hasta kalp nakli bekliyor: Onlardan biri de Ilgın...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ